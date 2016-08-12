Учёные США назвали брак спасением от алкоголизма

Ученые из Университета Вирджинии в США выяснили, что одинокие люди чаще и в больших количествах употребляют алкоголь, чем те, кто состоит в браке. Психологи представили результаты работы в статье, опубликованной в Journal of Family Psychology.

Исследователи изучили поведение 2425 пар однополых гомозиготных близнецов, из них 1618 пар были сестрами, а 807 — братьями. Так как близнецы развиваются из одной зиготы (оплодотворенной яйцеклетки), они обладают одинаковым набором генов. Это позволяет исключить зависимость тяги к спиртным напиткам от ДНК, а также влияние воспитания.

Участники заполнили анкеты, в которых они указывали свое семейное положение (состоят в браке, разведены, являются вдовцами, холосты или живут вместе с партнером), а также уровень употребления алкоголя. Психологи изучили полученные данные и обнаружили, что женатые люди и сожители пьют реже тех, кто разведен или потерял супруга. Кроме того, оказалось, что человек, не состоящий в официальных отношениях, в среднем употребляет больше спиртного, чем те, кто имеет семью, но меньше тех, у кого нет пары.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеУченые также выявили еще одну интересную закономерность. Люди в браке реже пьют спиртные напитки и в меньших количествах за раз, однако, когда отношения заканчиваются, частота употребление алкоголя остается на низком уровне, хотя его объем во время однократного приема вновь увеличивается.

Психологи полагают, что брак действительно помогает уменьшить тягу к горячительным напиткам. Возможной причиной исследователи называют то, что супруги контролируют поведение друг друга.