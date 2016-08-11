Учёные выяснили, что фталаты могут стать причиной бесплодия

Ученые из Университета Торонто выяснили, как в озера и реки попадают опасные химикаты, негативно влияющие на гормоны человека. Об открытии сообщается в журнале Environmental Science & Technology, пишет The Telegraph.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетИсследователи установили, что имеющиеся в воздухе опасные соединения, в частности фталаты, оседают на волокнах текстильных изделий. При стирке в машинах они попадают в воду, оттуда — в канализацию.

Современные очистные фильтры отбирают не более 20 процентов этих веществ, а остальные 80 процентов доходят до рек и озер. Таким образом, продолжается загрязнение окружающей среды, несмотря на специально установленные на фабриках и заводах жесткие фильтры.

Фталаты (соли и эфиры фталевой кислоты) повсеместно применяются в химической промышленности — при изготовлении духов, дезодорантов, репеллентов, пластиковой тары и так далее. Оказалось, что натуральные ткани притягивают почти вдвое больше этих веществ, чем синтетические.

Читайте такжеСолнцезащитные средства потенциально опасны для мужчинВысокий уровень фталатов и химических соединений из огнезащитных средств (прежде всего полибромистого дифенилэфира) в окружающей среде считается одной из основных причин мужского бесплодия и ослабления либидо у женщин.