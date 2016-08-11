Ученые выяснили, что чтение книг продлевает жизнь

Ученые выяснили, что чтение книг (в отличие от чтения периодических изданий) существенно продлевает жизнь. Исследование на эту тему представлено в журнале Social Science & Medicine, а коротко о нем сообщает The Guardian.

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В исследовании приняло участие 3635 человек в возрасте от 50 лет и старше. Их разбили на три группы: тех, кто читает три с половиной часа в неделю (и больше), тех, кто уделяет книгам меньше трех часов, и тех, кто вовсе не читает. Как показали результаты наблюдений за 12 лет, смертность среди книгочеев была на шесть процентов ниже, чем среди равнодушных к книгам. Кроме того, выяснилось, что любители книг в среднем жили на 23 месяца дольше нечитающих.

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Ученые подчеркивают, что долголетию способствует чтение именно книг, а не периодики. Этот эффект связан с тем, что книги, в отличие от газет и журналов, обеспечивают «глубокое погружение» в новый материал. Такого рода практика тренирует ум, расширяет словарный запас, повышает концентрацию, способствует умению сопереживать.

Респонденты не указывали, какие именно книги они читали. Ученые считают, что это была главным образом художественная литература. В дальнейшем планируется выяснить, дает ли чтение на электронных носителях и прослушивание аудиокниг аналогичный эффект продления жизни.