Ученые доказали эффективность гидроксицитрата при терапии почечных болезней

О своем открытии ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Химики определили, что соединение, называемое гидроксицитратом, является эффективным ингибитором роста кристаллов оксалата кальция и при определенных условиях способно растворить их. Обычно людям, склонным к мочекаменной болезни, рекомендуют принимать цитрат в форме биодобавки, однако у некоторых пациентов возникают серьезные побочные эффекты. Исследователи с помощью атомно-силовой микроскопии изучили взаимодействие между кристаллами как цитрата, так и гидроксицитрата и оксалата кальция.

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Ученые прибегли к теории функционала плотности — методу расчета электронной структуры систем, состоящих из многих частиц. С его помощью они определили, как гидроксицитрат воздействует на кальций. Оказалось, что он формирует сильную связь с кристаллическими поверхностями, вызывая высвобождение атомов кальция и приводя к растворению кристалла.

Исследователи провели эксперименты на семи пациентах, которые принимали биодобавки в течение трех дней. Результаты показали, что гидроксицитрат легко выводится с мочой, что является условием действенной работы препарата. Однако химики подчеркивают, что для создания полноценного лекарственного комплекса необходимы дополнительные испытания на безопасность, необходимую дозировку и эффективность.