В Австралии открыли новый метод ранней диагностики болезней почек

Среди всех людей в Австралии, которые страдают болезнями почек, около трети умирают от острой почечной недостаточности, основной причиной которой является именно сепсис, пишет Медпортал. Многих пациентов успевают довезти до больницы, но не успевают вылечить, так как существующие методы диагностики не давали врачам возможности заметить заболевание достаточно рано для своевременного вмешательства. Новая техника может исправить ситуацию.

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Ученый заметил, что по мере развития воспаления все большее количество крови направляется к почке, однако внутрь органа, наоборот, ее попадает меньше. Недостаток кислорода ведет к тому, что клетки перестают функционировать нормально, и почка в итоге отказывает. Югиш Ланкадева предположил, что, поскольку моча производится в почках, то содержание в ней кислорода может служить маркером этого же показателя самих почек. Он проверил свою гипотезу с помощью катетера и обнаружил, что корреляция действительно есть. Таким образом, измерение уровня кислорода в моче отражало состояние производящего ее органа.

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Новый метод диагностики способен в реальном времени показывать, какие пациенты из зоны риска — те, у кого в любой момент может развиться почечная недостаточность — находятся в наибольшей опасности. Регулярная сдача анализа мочи позволит предугадать наступление острой фазы заболевания, вовремя начать профилактику и, возможно, полностью предотвратить отказ почек.

В августе 2016 года исследователь и его коллеги планируют протестировать новую технику в отделении интенсивной терапии больницы Остина (Austin Hospital) в Австралии, однако уже известно, что метод хорошо себя показал при работе с больными, у которых проходили операции на сердце (в этом случае также велик риск развития почечной недостаточности).