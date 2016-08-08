Ученые прогнозируют исчезновение вируса гепатита С

Ученые из университета Брауна предрекли почти полное исчезновение гепатита С в штате Род-Айленд в США к 2030 году. Причиной этого исследователи называют рост числа жителей, которые проходят ежегодный курс лечения. При этом количество случаев заболевания уменьшится на 90 процентов, а смертей от дисфункции печени — на 70 процентов. Исследование опубликовано в журнале Epidemiology & Infection, пишет Лента.ру

Медики построили модель, чтобы предсказать, как развитие медицины и распространение современных методов лечения влияет на заболеваемость гепатитом. Для этого они использовали данные по росту числа инфицированных с 1950 года, распространению различных штаммов вируса гепатита С, а также смертности заболевших. Затем ученые использовали модель для анализа различных сценариев.

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В первом сценарии лечение ограничивается 215 пациентами в год с фиброзом печени в третьей стадии или хуже. Согласно второму сценарию, медицинская помощь будет оказана 430 больным два раза в год, а также людям со второй стадией фиброза. В третьем случае двойному лечению подвергнутся 430 пациентов вне зависимости от стадии заболевания. Сценарий ликвидации гепатита предусматривал меры, которые необходимы для уменьшения распространения инфекции к 2030 году на 90 процентов. Оказалось, что для этого необходимо обеспечить медицинской помощью две тысячи человек ежегодно.

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Ученые отмечают, что исследование не предусматривает возможные затраты, которые, вероятно, составят десятки миллионов долларов. Однако эта стоимость окупится за счет предотвращении тысяч случаев цирроза, печеночной недостаточности и рака печени.