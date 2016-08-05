Генетики выявили тысячу факторов, ведущих к алкоголизму

Группа американских генетиков из Индианского университета и Университета Пердью выявила около тысячи генов, усиливающих тягу к алкоголю. Некоторые из них регулируют активность других участков ДНК, которые, в свою очередь, напрямую влияют на функции мозга и обуславливают пагубное пристрастие человека. Статья опубликована в журнале PLOS Genetics, сообщает Лента.ру.

В экспериментах были использованы две группы крыс, при этом животные одной из них были склонны к чрезмерному употреблению спиртного. Грызуны второй группы отвергали алкоголь. Таким образом, ученые располагали животной моделью человеческого алкоголизма, что позволило избежать проблем, связанных с тем, что страсть к спиртному у человека сильно варьируется и зависит также от социальных факторов.

Полное исследование генома крыс из двух групп позволило выявить ключевые области ДНК, ассоциированные с алкоголизмом. Эти участки, как выяснилось, находятся внутри или в окрестностях 930 генов.

Читайте такжеАлкоголь - плохой антидепрессант, заявляют учёныеПо словам ученых, эффект от каждого выявленного участка ДНК на количество употребляемого спиртного небольшой, однако вместе они образуют мощный генетический фактор. Несмотря на то что не существует одного определенного гена, который мог бы влиять на склонность к алкоголизму, исследователи смогли выявить механизмы, воздействие на которые может помочь избавить человека от пагубного пристрастия. Например, некоторые из генов влияют на способность мозга образовывать нейронные связи, связанные с новыми видами деятельности или факторами окружающей среды. Другие определяют активность нервной и иммунной систем в ответ на стресс.

Исследователи в будущем планируют оценить активность обнаруженных генов у людей, страдающих алкоголизмом.