Медики не рекомендуют беременным посещать Флориду из-за вируса Зика

Предупреждение последовало после того, как в последние дни в этих районах были зафиксированы несколько случаев заражения людей вирусом Зика, пишут Новости Израиля.

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Вирус, приводящий к рождению детей с микроцефалией, переносят комары рода Aedes. Исследователи также подозревают, что вирус передается половым путем. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания.

Женщинам, побывавшим районах распространения вируса, рекомендуется не беременеть в течение 8 недель.