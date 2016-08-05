Медики не рекомендуют беременным посещать Флориду из-за вируса Зика
09:29, 05 августа 2016Зарубежные новости
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Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение для беременных или планирующих в ближайшее время забеременеть женщин воздержаться от посещения графств Майами-Дэйд и Винвуд в штате Флорида, США.
REUTERS
Предупреждение последовало после того, как в последние дни в этих районах были зафиксированы несколько случаев заражения людей вирусом Зика, пишут Новости Израиля.
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Вирус, приводящий к рождению детей с микроцефалией, переносят комары рода Aedes. Исследователи также подозревают, что вирус передается половым путем. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания.
Женщинам, побывавшим районах распространения вируса, рекомендуется не беременеть в течение 8 недель.
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