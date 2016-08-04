Вакцинация от гриппа "не работает" в организме тучных людей - учёные

Вакцинация работает не на всех, выяснили ученые. Оказывается, ее эффективность напрямую зависит от веса прививаемого человека. Как передает Meddaily.ru со ссылкой на "PRO Здоровье", у лиц с ожирением она снижена.

По словам ученых из Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды, ожирение нарушает работу естественных иммунных функций организма и затрудняет лечение вируса. Именно поэтому прививка против гриппа может оказаться бесполезной для лиц с лишним весом.

Это доказали эксперименты с животными. Чем больше было развито ожирение у мышей, тем чаще они подвергались заражению гриппом, несмотря на прививку. Более того, вирус сильнее укоренялся в организме тучных животных.

Читайте такжеГриппом и ОРВИ в Украине переболело почти 15 % населенияПри этом, согласно статистике, тучные люди чаще оказываются в больницах и чаще умирают из-за инфекции гриппа. Вероятно, пациенты с ожирением должны получать специальные вакцины с повышенной дозировкой активных компонентов и с адъювантами - соединениями, усиливающими иммунный ответа.