Pfizer вложит $ 645 млн в развитие генных методов терапии
14:10, 04 августа 2016Зарубежные новости
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Компания Pfizer договорилась о приобретении разработчика новых методов генной терапии Bamboo Therapeutics.
В первом квартале этого года Pfizer выкупила 22% акций Bamboo Therapeutics за $43 млн / ru-trade.info
Общая сумма сделки оценивается в 645 млн долларов, пишет Ремедиум со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Согласно достигнутым договоренностям, авансовый платеж Pfizer составит 150 млн долларов, в дальнейшем акционеры Bamboo Therapeutics могут получить еще 485 млн. В первом квартале этого года Pfizer выкупила 22% акций Bamboo Therapeutics за 43 млн долларов.
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Bamboo Therapeutics занимается разработкой новых методов генной терапии орфанных заболеваний центральной нервной системы и мышечных дистрофий.
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