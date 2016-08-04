Pfizer вложит $ 645 млн в развитие генных методов терапии

Общая сумма сделки оценивается в 645 млн долларов, пишет Ремедиум со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно достигнутым договоренностям, авансовый платеж Pfizer составит 150 млн долларов, в дальнейшем акционеры Bamboo Therapeutics могут получить еще 485 млн. В первом квартале этого года Pfizer выкупила 22% акций Bamboo Therapeutics за 43 млн долларов.

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Bamboo Therapeutics занимается разработкой новых методов генной терапии орфанных заболеваний центральной нервной системы и мышечных дистрофий.