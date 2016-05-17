Pfizer покупает Anacor за 5,2 млрд долларов
Pfizer намерен выкупить активы биофармацевтической компании Anacor за 4,5 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.
За каждую акцию владельцы ценных бумаг Anacor получат по 99,25 долларов, что на 55% больше стоимости акций на момент закрытия биржи 13 мая, пишет Ремедиум. Общая сумма сделки с учетом долгов составляет 5,2 млрд долларов.
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В портфеле Anacor в настоящий момент нет зарегистрирвоанных лекарственных препаратов, однако ее флагманский препарат - кризаборол (crisaborole) – проходит сейчас рассмотрение Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство в виде мази предназначено для терапии атопического дерматита у детей и взрослых. По прогнозам экономистов Pfizer, продажи кризаборола могут превысить 2 млрд долларов.
В прошлом месяце стало известно о расторжении сделки по приобретению компанией Pfizer активов Allergan за 150 мдрд долларов. Решение расторгнуть сделку последовало после объявления 4 апреля 2016 года Министерством финансов США о внедрении новых мер по борьбе с уходом от федеральных налогов.