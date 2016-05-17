Pfizer покупает Anacor за 5,2 млрд долларов



За каждую акцию владельцы ценных бумаг Anacor получат по 99,25 долларов, что на 55% больше стоимости акций на момент закрытия биржи 13 мая, пишет Ремедиум. Общая сумма сделки с учетом долгов составляет 5,2 млрд долларов.

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В портфеле Anacor в настоящий момент нет зарегистрирвоанных лекарственных препаратов, однако ее флагманский препарат - кризаборол (crisaborole) – проходит сейчас рассмотрение Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство в виде мази предназначено для терапии атопического дерматита у детей и взрослых. По прогнозам экономистов Pfizer, продажи кризаборола могут превысить 2 млрд долларов.

В прошлом месяце стало известно о расторжении сделки по приобретению компанией Pfizer активов Allergan за 150 мдрд долларов. Решение расторгнуть сделку последовало после объявления 4 апреля 2016 года Министерством финансов США о внедрении новых мер по борьбе с уходом от федеральных налогов.