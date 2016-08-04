Австралийка в 63 года родила первого ребенка

Как передает ВВС, ребенок родился на сроке 34 недель с помощью кесарева сечения.

Забеременеть женщине удалось после многолетних попыток провести искусственное оплодотворение донорскими яйцеклетками. Последняя такая попытка оказалась успешной. Имена родителей и новорожденной девочки не разглашаются.

Читайте такжеВ Израиле 60-летняя женщина родила первенца

Предыдущий австралийский рекорд шесть лет удерживала 60-летняя мать, а мировой принадлежит жительнице Румынии по имени Адриана. В 2005 году она родила в возрасте 66 лет.

Медики подвергли новоиспеченных родителей жесткой критике. Глава Австралийской медицинской ассоциации Майкл Гэннон назвал их решение завести ребенка безумным, неправильным и эгоистичным. По его словам, человеческое тело "не создано для того, чтобы иметь детей в 60 лет".