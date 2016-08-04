Австралийка в 63 года родила первого ребенка
Женщина из австралийского региона Тасмания в 63 года впервые стала матерью, отцу ребенка - 78 лет.
Как передает ВВС, ребенок родился на сроке 34 недель с помощью кесарева сечения.
Забеременеть женщине удалось после многолетних попыток провести искусственное оплодотворение донорскими яйцеклетками. Последняя такая попытка оказалась успешной. Имена родителей и новорожденной девочки не разглашаются.
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Предыдущий австралийский рекорд шесть лет удерживала 60-летняя мать, а мировой принадлежит жительнице Румынии по имени Адриана. В 2005 году она родила в возрасте 66 лет.
Медики подвергли новоиспеченных родителей жесткой критике. Глава Австралийской медицинской ассоциации Майкл Гэннон назвал их решение завести ребенка безумным, неправильным и эгоистичным. По его словам, человеческое тело "не создано для того, чтобы иметь детей в 60 лет".