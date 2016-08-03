Здоровые врачи могут распространять инфекцию - исследование

Это выяснил специалист по вычислительной биологии Самюэл Скарпино (Samuel Scarpino), который занимается созданием эпидемиологических моделей. Статья ученого опубликована в журнале Nature Physics, пишет Лента.ру.

Во время эпидемий для врачей и учителей, которые контактируют с большим числом других людей, существует повышенный риск заразиться. Как правило, здоровые работники замещают заболевших, однако, по мнению ученых, это способствует еще большему распространению инфекций. В своей новой работе Скарпино уточнил существующие эпидемиологические модели, которые до этого не учитывали практику замены персонала.

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В сотрудничестве с другими специалистами он изучил данные по эпидемиям гриппа и лихорадки денге. Они легли в основу сетевой модели распространения инфекции, которая продемонстрировала, что замена больных работников здоровыми приводит к разрастанию вспышки гриппа, но не лихорадки денге, носителями которой являются комары. Автор надеется, что полученные им результаты будут использованы в будущих эпидемиологических исследованиях.