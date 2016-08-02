Орехи подавляют воспалительные процессы в организме - ученые

Ученые из США доказали, что орехи имеют еще и противовоспалительные свойства. Статью об этом исследователи из Brigham and Women's Hospital опубликовали в газете American Journal of Clinical Nutrition, пишет Медпортал.

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Глава научной группы, эпидемиолог Ин Бао (Ying Bao) рассказала, что исследования ранее показывали, что потребление орехов снижает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а в основе этих болезней лежит воспаление. Ученые предположили, что орехи могут каким-то образом влиять на него. Чтобы проверить свою гипотезу, они проанализировали данные из национального опроса медсестер (120 тысяч женщин) и врачей (50 тысяч мужчин). В каждой анкете были пункты, касающиеся диеты респондента, а также результаты анализов крови. Исследователи проверяли уровень трех хорошо известных биомаркеров воспаления: С-реактивный белок (CRP), интерлейкин 6 (IL6) и рецептор 2 фактора некроза опухоли (TNFR2).

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После разделения на группы по возрасту, медицинскому анамнезу, стилю жизни и так далее, Ин Бао и ее коллеги обнаружили, что в каждой отдельно взятой группе те, кто ел орехи чаще, в среднем имели меньший уровень биомаркеров воспаления, чем те, кто вообще не употреблял их. 5 порций орехов в неделю снижали количество биомаркеров CRP и IL6, а тем людям, которые заменяли орехами, например, красное мясо, достаточно было трех порций в неделю для существенного уменьшения числа CRP и IL6.

В арахисе и лесных орехах содержится множество полезных веществ, и исследователи пока не имеют точной информации о том, какая конкретно составляющая (или комбинация из нескольких) орехов снижает уровень воспаления, но планируют и дальше вести научную работу в этом направлении. Ученые собираются провести клинические испытания, в рамках которых будут предлагать людям различную диету с содержанием орехов и наблюдать за состоянием здоровья участников.