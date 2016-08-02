Растительный белок способствует продлению жизни - исследование

Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine, пишет Лента.ру.

Употребление в пищу белков растительного происхождения, как показали диетологи, связано с низким риском преждевременной смерти, тогда как красного мяса — с высоким.

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Всего ученые проанализировали 30-летние данные о более чем 130 тысяч человек, среди которых было 64,7 процента женщин. Средний возраст участников исследования составил 49 лет, в среднем на животные белки в их рационе приходилось 14 процентов, растительные — 4. Ученые пришли к следующим выводам.

Прирост в размере 10 процентов доли животных белков в общей калорийности рациона повышал на 2 процента риск смертности от всех причин и на 8 — от сердечно-сосудистых заболеваний. Прирост в размере 3 процентов доли растительных белков, наоборот, понижал на 10 процента риск смертности от всех причин и на 12 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ситуация еще больше ухудшится, если человек, употребляющий красное мясо, демонстрирует нездоровое поведение, например, курит, употребляет алкоголь, ведет малоподвижный образ жизни и имеет лишний вес.

По словам ученых, они провели крупнейшее в своем роде исследование, позволяющее окончательно установить связь между ранним риском смерти и пищевыми пристрастиями. Специалисты рекомендуют заменять в своем рационе животный белок на растительный.