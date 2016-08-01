Недоношенные дети склонны к заболеваниям почек

Новое исследование, проведенное в Университете Алабамы, показало: у детей, родившихся раньше срока, риск развития болезней почек, таких как почечная недостаточность, выше, чем у доношенных младенцев. Острая почечная недостаточность часто встречается среди недоношенных детей, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Она увеличивает срок пребывания в больнице и повышает риск преждевременной смерти. В исследовании приняли участие 113 недоношенных детей. Специалисты изучили образцы мочи младенцев. Ученые хотели понять, какие из 14 белков могут помочь в диагностике болезней почек.

Читайте такжеУ низких женщин повышен риск рождения недоношенных детей - открытиеИсследователи обнаружили, что уровни некоторых белков в моче у детей с повреждениями почек и у младенцев со здоровыми почками отличались. В частности, в первые 4 дня жизни у детей с острой почечной недостаточностью оказались в 1,7-3,7 раза повышены уровни цистатина C, NGAL, остеопонтина, кластерина и альфа глутатион S-трансферазы.