Новое в медицине: нанороботы будут доставлять лекарства по кровеносным сосудам

Ученые планируют использовать эти устройства в будущем для доставки лекарственных веществ по кровеносным сосудам. Статья с описанием изобретения опубликована в журнале Scientific Reports, пишет Лента.ру.

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Нанороботы представляют собой цепочки из крошечных круглых частиц. Магнитное поле вращает частицы, подобно винту, при этом чем длиннее цепочка, тем большую скорость она может развить. Ученые проверили различных роботов, начиная с цепочек из трех «бусин». Самое длинное устройство состояло из 13 частиц и достигало скорости в 17,85 микрометра в секунду.

Для того, чтобы роботы двигались, применяли внешнее магнитное поле. Чем быстрее была скорость вращения поля, тем быстрее перемещались цепочки. При этом высокая частота приводила к разделению длинных устройств на более короткие. Так, робот из семи бусин при достижении определенной скорости начинает деформироваться и разделяется на две цепочки из трех и четырех частиц. Направление магнитных сил может быть изменено таким образом, что два робота начнут двигаться в противоположных направлениях.

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По словам ученых, цепочки могут быть модифицированы таким образом, что они могут служить системой доставки лекарственных веществ, а также выполнять различные задачи в ходе хирургических операций. Например, роботы могут очищать вены и артерии, заблокированными сгустками слипшихся клеток крови или холестериновых бляшек.