Ученые предупреждают: пассивное курение марихуаны чрезвычайно опасно

Оказывается, всего одной минуты достаточно, чтобы работа сосудов нарушилась. Более того, сосудам требуется в три раза больше времени на восстановление по сравнению с воздействием табачного дыма, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today.

Данные выводы были сделаны по итогам экспериментов с мышами. Животных в течение минуты подвергали воздействию дыма марихуаны или табака. И после дыма у животных нарушалась функция сосудов. Они не могли нормально транспортировать кровь. На восстановление после табака уходило 30 минут. А после марихуаны - минимум 90 минут.

Марихуана наносила вред не за счет психоактивных соединений. Сама растительная основа была вредна. Этот факт вызывает тревогу, ведь тема легализации марихуаны постепенно захватывает мир. К примеру, в отдельных штатах США ее разрешено курить по медицинским показаниям.