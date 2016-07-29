Универсальную вакцину от гриппа начнут испытывать на людях

Разработчики приступают к первой фазе клинических испытаний, в ходе которой вакцину RedeeFlu введут 96 здоровым добровольцам в возрасте от 18 до 49 лет, пишет Медпортал.

Вакцина предназначена для интраназального введения. Предполагается, что она сможет защитить от наиболее распространенных штаммов гриппа. Эффективность вакцины уже была продемонстрирована в экспериментах на животных. Создатели вакцины поясняют, что вакцина не препятствует заражению, но ингибирует распространение вируса в организме.

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Руководитель компании FluGen Пол Радспиннер (Paul Radspinner) и его коллеги считают, что такая вакцина окажется более эффективной, чем остальные, которые уже используются в клинической практике. Предполагается, что клинические испытания завершатся к концу 2016 года, а в следующем году они будут проведены с участием добровольцев старше 50 лет. Кроме того, в 2017 будет проверена не только безопасность, но и эффективность вакцины – людей, которым будет вводиться вакцина, подвергнут действию живого вируса гриппа. В ходе испытаний также будет подобрана оптимальная доза вакцины.

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Разработчики подчеркивают, что защитный эффект вакцины будет сохраняться в течение одного-двух сезонов. Защищать от гриппа в течение всей жизни она неспособна – это связано с быстрым мутированием вирусных штаммов.