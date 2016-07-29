Электрическая стимуляция мозга улучшает рабочую память человека - исследование

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет lenta.ru.

Ученые проанализировали влияние tACS (transcranial alternating current stimulation — транскраниальной стимуляции переменным током) во время сна на рабочую память человека. Проводимое под контролем специалистов такое воздействие, по мнению авторов, способно улучшить рабочую память человека.

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Электрическая стимуляция оказывает воздействие, по мнению ученых, на сигма-ритмы головного мозга человека, регистрируемые электроэнцефалографией. С таким типом электрической активности головного мозга нейробиологи связывают систематизацию и хранение полученной человеком перед сном информации, а также дальнейшее извлечение и использование воспоминаний.

В ходе экспериментов во время сна стимулировался головной мозг 16 здоровых мужчин. До этого участников экспериментов просили запомнить определенную информацию — пары слов-ассоциаций и совокупность моторных движений (нажатий пальцем). В течение одной ночи головной мозг участников стимулировался методом tACS, на следующие сутки участники получали фиктивную стимуляцию (плацебо).

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Каждое утро испытуемые проходили стандартные тесты, позволяющие отследить изменения в степени усвоения полученной ранее информации. Ученые не обнаружили прогресса в запоминании слов-ассоциаций, но заметили существенное улучшение в воспроизведении (после tACS по сравнению с плацебо) моторных движений.

Ученые полагают, что проведенное ими исследование окажется полезным для профилактики и лечения связанных с памятью заболеваний, в частности, шизофрении и болезни Альцгеймера. Ранее эти же специалисты изучили влияние электростимуляции головного мозга на альфа-ритмы и творческую активность.

Метод tACS представляет собой неинвазивный способ стимуляции головного мозга при помощи пары электродов. Один из них устанавливается на затылочную часть черепной коробки, а другой — на шее или верхней части головы. Площадь второго электрода в три раза больше первого, на который подается переменное напряжение от 5 до 15 вольт. Перед процедурой, проводимой под контролем специалистов, поверхность кожи смачивается солевым раствором.