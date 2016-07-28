Ученые разработали препарат, замедляющий прогрессирование болезни Альцгеймера на 80%

Лекарство под названием LMTX было протестировано на пациентах с заболеванием умеренной тяжести, пишет Медпортал. Ученые считают полученные результаты беспрецедентными – в среднем заболеваниестало прогрессировать медленнее на 80%.

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Всего в эксперименте принял участие 891 человек. Одни принимали плацебо, другие – только тестируемый препарат, а третьи – LMTXв комбинации с другими лекарствами для лечения болезни Альцгеймера. Курс продолжался в течение 15 месяцев. До начала исследования и после его окончания все участники прошли тесты на оценку когнитивных способностей, а кроме этого им было предложено выполнить ежедневные процедуры – поесть и одеться самостоятельно. Ученые отметили, что у тех, кто принимал экспериментальный препарат, ухудшения были заметны менее всего. Кроме того, у некоторых больных было замечено улучшение состояния. Наиболее эффективной оказалась монотерапия LMTX, а его употребление совместно с другими лекарствами дало худшие результаты.

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Лекарство действует на нейрофибриллярные клубки из тау-белка. Их накопление наряду с формированием бета-амилоидных бляшек является симптомом, характерным для болезни Альцгеймера. Большинство разрабатываемых лекарств влияют на бета-амилоид, однако практически ни один такой препарат не продемонстрировал эффективность в клинических испытаниях. Исследователи предполагают, что именно нейрофибриллярные клубки являются основной причиной развития болезни Альцгеймера у людей.