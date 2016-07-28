Доказана эффективность препарата, который повышает выносливость солдат

11:21, 28 июля 2016
Зарубежные новости
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Физиологи из США и Великобритании показали, что употребление специализированных напитков на основе кетоновых тел (в данном случае β-гидроксибутирата) ускоряет обмен веществ и таким образом повышает выносливость солдат и спортсменов.

фото: УНИАН

Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, кратко о нем сообщает издание EurekAlert! В публикации ученые отчитались о работе над добавкой, употребление которой предоставит спортсменам новый источник энергии, связанный не с расщеплением глюкозы или жиров, а с распадом кетоновых тел, пишет Лента.ру. Эти соединения, в частности, β-гидроксибутират, в незначительных количествах образуются в печени человека. Энергия, выделяющаяся в результате распада кетоновых тел, часто используются организмом при низкоуглеводной диете (например, Аткинса) и голодании. Таким образом в результате ацетонемии человек получает альтернативный источник энергии (после гликолиза и расщепления жиров), однако интенсификация такого механизма не считается физиологической нормой.

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В своем исследовании ученые впервые показали, что искусственно вводимые в организм велосипедистов препараты на основе кетоновых тел способны в некоторых случаях повысить стойкость человека к интенсивным физическим нагрузкам и являются безопасными для здоровья. Для этого физиологи провели ряд экспериментов с 39 велосипедистами. В одном из опытов ученые предоставили спортсменам энергетические напитки, содержащие один из трех компонентов (углеводы, жиры или кетоновые тела). Велосипедисты, употребляющие жидкость с β-гидроксибутиратом, имели низкие уровни молочной кислоты — побочного продукта при распаде глюкозы, выделение которой после физических упражнений сопровождается болью в мышцах.

Оказалось, что каждый из употреблявших напиток с кетоновыми телами велосипедистов проехал в среднем на 400 метров больше, чем использовавшие жидкость с углеводами или жирами спортсмены. Кетоновые тела, по мнению ученых, в этом случае становятся дополнительным источником энергии и заменяют часть глюкозы, распад которой приводит к образованию молочной кислоты и, как следствие, провоцирует мышечную усталость.

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Ученые отмечают, что употребление препаратов с кетоновыми телами может быть наиболее эффективным для спортсменов, участвующих в продолжительных и изнуряющих соревнованиях, например, марафонцах, но вряд ли окажется полезным для олимпийцев или спринтеров. Напиток на основе кетоновых тел ученые обещают представить в течение года. Исследование β-гидроксибутирата учеными началось по инициативе DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — агентства Министерства обороны США, отвечающего за разработку перспективных военных технологий. Финансирование программы по разработке специальных продуктов питания, позволяющих повысить выносливость американских рядовых, составило десять миллионов долларов.

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