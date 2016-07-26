Установлена главная опасность для здоровья от просмотра телевизора

Японские медики показали, что ежедневный просмотр телевизора увеличивает риск смерти из-за тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Исследование опубликовано в журнале Circulation, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!

В 1988-1990 годы японские медики провели опрос 86024 человек в возрасте 40-79 лет о том, сколько времени они проводят перед телевизором. В течение следующих 19 лет 59 из них умерли в результате тромбоэмболии.

Исследователи обнаружили, что, по сравнению с участниками, которые смотрели телевизор менее 2,5 часа каждый день, скончавшиеся гораздо больше времени проводили перед голубым экраном.

Ученые показали, что смертность в результате тромбоэмболии повышается на 70 процентов у тех, кто смотрел ТВ ежедневно в течение 2,5-4,9 часа, на 40 процентов — у тех, кто смотрел телевизор в течение двух часов и в 2,5 раза — пяти и более часов.

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Медики предлагают просмотр ТВ сочетать с периодическим (каждый час) выполнением легких физических упражнений, а также употреблением воды (в случае наличия избыточного веса).

Тромбоэмболия легочной артерии происходит в результате закупорки кровеносных сосудов сгустками крови. Ее характерными симптомами являются боль в груди и одышка. Факторами, влияющими на развитие заболевания, выступают ожирение, сахарный диабет, курение и артериальная гипертензия.