Репелленты с запахом курицы отгоняют малярийных комаров

Бороться с малярией, ежегодно уносящей множество жизней, помогут специальные репелленты. Шведские ученые выяснили, что самки комаров Anopheles arabiensis, являющиеся основными переносчиками заболевания, избегают мест, где обитают куры. Насекомых пугает запах этих птиц и они как правило отсутствуют там, где живут куры, сообщает Медпортал.

Ранее уже было показано, что некоторые запахи отпугивают насекомых, теперь же ученым удалось показать, что именно куры издают тот аромат, который отпугивает переносчиков малярии.

Смертность от малярии за последнии 15 лет снизилась на 60%, свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Для того, чтобы прийти к такому выводу и идентифицировать соединение-репеллент, авторы собрали образцы шерсти и перьев и волос цыплят, коров, людей, овец и козлов и выделили вещества, ответственные за тот или иной запах.

Читайте такжеПервая в мире вакцина от малярии не так эффективна, как ожидалосьПосле этого они распыляли тот или иной запах в присутствии спящего волонтера, защищенного москитной сеткой. В домах, где проводился эксперимент, также были установлены ловушки для комаров. В некоторых случаях рядом со спящим добровольцем размещали клетку с курцией.

Ученые выяснили, что в те дома, где пахло курами, или же там, где сон экспериментатора охраняли куры, малярийные комары залетали гораздо реже, чем туда, где никаких запахов не распыляли или же распыляли другие ароматы.

Исследователи предполагают, что подобные репелленты можно будет использовать и при борьбе с комарами, являющимися переносчиками других заболеваний. Ученые объясняют, что комарам в принципе сложно укусить курицу (да и другую птицу), скорее всего в ходе эволюции москиты стали распознавать специфический запах, издаваемый курами, бояться его и избегать.

Репелленты с запахом курицы могут действительно помочь бороться с малярией. В отличие от широко используемых средств, например, ДЭТА, такие репелленты имеют больший радиус действия, а также не являются токсичными. Ученые шутят, что для защиты от малярии можно было бы всегда носить с собой курицу, однако, такой способ подходит не всем, да и не всегда работает.