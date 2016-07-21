Нейробиологи обнаружили сотню неизвестных областей в мозге человека

Исследователи опубликовали результаты работы в журнале Nature, сообщает Лента.ру.

Ученые воспользовались сканерами и компьютерами нового поколения под управлением искусственного интеллекта. Они обучили компьютер распознавать области коры головного мозга, отличающиеся друг от друга своей функциональностью.

Для этого нейробиологам потребовались изображения мозга высокого разрешения, собранные у 1200 пациентов. Они также обследовали 210 пациентов и определили активность отдельных зон с помощью различных тестов. Кроме того, ученые измерили количество миелина — вещества, покрывающего длинные отростки нейронов и ускоряющего нервные импульсы.

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На следующем этапе исследования искусственный интеллект изучал мозг 210 других человек. На основе лишь небольшого числа параметров компьютер смог точно определить функциональные зоны в новой выборке верхних отделов центральной нервной системы. Полученная карта включала в себя 83 известных области и 97 неизвестных.

Среди новых областей, в частности, небольшое пятно на боковой стороне мозга, где нейроны имели меньше миелина, чем соседние области. Ученые определили, что этот участок становится активным, когда люди слушают рассказы. Это позволяет предположить, что данная зона является частью языковой сети.

Следующим шагом нейробиологов будет поиск связи между активностью мозга и интеллектом. Также исследователи надеются, что новые работы подтвердят существование 180 зон коры. Например, если их функции действительно отличаются, то активность генов в нейронах каждой из областей будет разной.