Ученые назвали группу риска относительно сердечной недостаточности

К такому неожиданному выводу пришли норвежские ученые из Университета Бергена, пишет Здоровье. Они изучили истории болезни более 70 тысяч пациентов, госпитализированных в клинику с диагнозом инфаркта миокарда. У почти 18% из них в ближайшее время развилась СН, а еще у 12% - спустя 1.5-6 лет. При этом подобное осложнение значительно чаще встречалось у людей, с трудом закончивших школу, по сравнению с «умниками» с дипломами о среднем и высшем образовании.

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Авторы исследования объясняют полученные результаты тем, что образованные индивидуумы, как правило, внимательнее относятся к своему здоровью и чаще обращаются за профессиональной помощью. Да и само медицинское обслуживание доступнее добившимся высоко положения сотрудникам, чем их менее квалифицированным коллегам.