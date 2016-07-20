В лаборатории вырастили искусственный хрящ

Хрящ, выращенный в лабораторных условиях с использованием стволовых клеток самого пациента, скоро смогут использовать для замены поврежденной хрящевой ткани у людей, сообщает Медпортал. Пока на людях он не тестировался, а о побочных эффектах, связанных с его использованием, ничего не известно, однако ученые, разработавшие методику выращивания хрящей в лаборатории, надеются на успех.

Читайте такжеДепрессия повышает риск возникновения проблем с суставамиИскусственный картридж похож на настоящий: в его состав входят стволовые клетки, взятые у пациентов, а также пластик. Его установка поможет справиться с воспалением, а также сможет восстановить целостность поврежденной хрящевой ткани.

Разработка представлена специалистами компании Cytex Therapeutics. Специалисты утверждают, что использование искусственного хряща поможет отсрочить или избежать замены сустава у пациентов, страдающих артритом.

Авторы поясняют, что в тех случаях, если заболевание дебютирует у людей средних лет, им не предлагают замену сустава, а назначают физиотерапию, противовоспалительные препараты и обезболивающие. Все это лишь снимает неприятные симптомы, а справиться с самим артритом не помогает.

Читайте такжеПохудение полезно для коленейУченые считают, что установка выращенного в лаборатории хряща поможет улучшить качество жизни таких пациентов. Впрочем, пока говорить о начале клинического использования материала довольно преждевременно – сперва авторы должны провести испытания хряща на животных, людям его начнут устанавливать не раньше, чем через 3 или 5 лет.