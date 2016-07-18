Искусственный свет негативно влияет на здоровье

Медики из Нидерландов в ходе лабораторных экспериментов на мышах показали, что искусственный свет оказывает негативное влияние на здоровье грызунов. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!

Читайте такжеЗеленый свет облегчает состояние при мигренях - ученыеВ ходе экспериментов мыши в течение 24 недель находились в условиях искусственной освещенности. К концу этого времени у грызунов ухудшился ряд показателей здоровья — нормальная активность супрахиазматического ядра, связанная с циркадными ритмами, и прочность костной ткани.

Доступ мышей к естественному и регулярному освещению за две недели восстановил состояние здоровья грызунов. Несмотря на то, что ученые проводили эксперименты с лабораторными мышами, полученные выводы, как полагают медики, будут справедливы и для человека.

Читайте такжеЗеленый свет усыпляет, а синий - мешает заснутьКак отмечают ученые, около 75 процентов населения Земли в ночное время суток подвергается воздействию искусственного света, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья. В планы медиков входит исследование влияния искусственного освещения на иммунную систему.