Эстрогеновые пластыри снизят риск развития болезни Альцгеймера

Известно, что в первые месяцы после наступления менопаузы уровень эстрогена начинает стремительно снижаться, пишет Медпортал. Однако многие женщины, у которых это состояние наступило рано, не проходят гормонозаместительную терапию. Отказ от такой терапии может привести к ряду серьезных проблем, среди которых и увеличение вероятности развития болезни Альцгеймера, особенно среди тех, кто входит в группу риска.

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Авторы наблюдали за 68 женщинами в возрасте от 42 до 59 лет. 30 из них вошли в контрольную группу и не проходили гормональную терапию, получая плацебо. 21 пользовались эстрогеновыми пластырями и 17 принимали эстроген в таблетках. Каждая из участниц эксперимента прошла процедуру ПЭТ для выявления скоплений бета-амилоида в головном мозге.

Оказалось, что прием эстрогена в таблетках никак не влиял на количество бета-амилоида, а вот эстрогеновые пластыри препятствовали образованию амилоидных отложений в головном мозге. У тех, кто пользовался пластырями, количество бета-амилоида было существенно ниже, чем у тех, кто получал плацебо.

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Кеджал Кантарчи (Kejal Kantarci) отмечает, что подобная зависимость была выявлена впервые, а полученные данные еще раз свидетельствуют о том, что гормонозаместительная терапия действительно необходима даже в том случае, если менопауза наступила достаточно рано.