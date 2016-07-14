Ученые объяснили, как сделать полезную еду более вкусной

Ученые из Кельнского университета и Федеральной высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что здоровая пища становится вкуснее тогда, когда человек готовит ее самостоятельно.

Как сообщает Nv.ua со ссылкой на Men's Health, в рамках научного эксперимента добровольцы должны были оценить вкус самостоятельно приготовленных полезных коктейлей и коктейлей, приготовленных другими людьми. Большинство участников исследования вкуснее назвали напитки собственного производства.

Читайте такжеПринимать пищу полезнее у себя дома, убеждают медикиВедущий автор исследования Симона Доле объясняет это тем, что приложенные к приготовлению блюда усилия и осознанное добавление полезных ингредиентов положительно влияют на восприятие вкуса.

При этом, если человек готовит нездоровую пищу и осознанно добавляет к блюду вредные продукты, еда будет казаться менее вкусной, чем аналогичная еда, приготовленная кем-то другим.