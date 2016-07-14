Ожирение опаснее для мужчин, чем для женщин - исследование

Результаты глобального исследования, в котором приняли участие около 4 миллионов человек из 189 стран, свидетельствуют о том, что 19% мужчин и 11% женщин с нормальным весом не доживают до 70 лет. Среди людей, страдавших ожирением, показатели были иными: в этом случае риск смерти до 70 лет среди мужчин увеличивался до 30%, а среди женщин – до 15%. сообщает Медпортал.

Авторы проанализировали результаты исследований, в которых принимали участие люди в возрасте от 20 до 90 лет, наблюдения за которыми продолжались в течение пяти лет.

Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%Ричард Пето (RichardPeto) из Оксфорда (UniversityofOxford) отмечает, что уменьшение веса на 10% позволит снизить риск преждевременной смерти на 10% у женщин и на 20 – у мужчин.

Пока исследователям не удалось понять, почему лишний вес в большей степени губителен для мужчин, чем для женщин. В одном из предыдущих исследований было показано, что риск развития диабета и инсулинорезистентности у мужчин был выше, чем у женщин. Возможно, что это также влияет на продолжительность жизни.

Впрочем, избавление от лишних килограммов принесет пользу представителям обоих полов. Исследователи также пришли к выводу, что недостаток веса также ассоциирован с повышенным риском преждевременной смерти.

Читайте такжеСоздана новая игра, помогающая отказаться от вредной пищи и сбросить весПо мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения распространение ожирения в мире приобретает характер эпидемии. В этом году ВОЗ сообщила, что количество живущих на планете толстых людей впервые превысило количество худых. Многочисленные исследования уже подтвердили, что лишний вес вызывает проблемы с сердцем, может спровоцировать развитие диабета и даже рака.