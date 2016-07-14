Разработана новая технология для лечения храпа

Разработана новая система для лечения апноэ сна. Эластичные резинки, имплантируемые в язык, - новое средство против храпа. Сейчас изобретение тестируют на 50 пациентах в Европе.

Итак, новая система представляет собой длинный кусок резинки с петлей на каждом конце. Резинка растягивается и фиксируется в этом положении с помощью пластиковой трубки между петлями. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, эти резинки можно поставить у врача. Идея в том, чтобы сдавить язык и не давать ему западать, блокируя дыхательные пути.

Читайте такжеПять правил здорового снаКаждая петля имплантирована в ткань под языком. За несколько дней устройство зарастает, оказываясь, по сути, внутри языка. Так как в основе лежит эластичный материал, устройство не мешает говорить и глотать. Когда через какое-то время пластиковая трубка рассасывается, петли натягивают ткани языка, придавая им тонус. В зависимости от размера языка, одному человеку можно имплантировать до четырех устройств.