Велоспорт значительно снижает риск развития диабета - исследование

Ученые из Университета Южной Дании (University of Southern Denmark) обнаружили обратную связь между регулярными занятиями велоспортом и диабетом 2 типа. Руководитель исследования Мартин Расмуссен (Martin Rasmussen) заявил, что никогда не поздно сесть на велосипед, и даже люди старшего возраста, которые раньше не катались, могут обратиться к этому спорту, чтобы снизить риск развития хронического заболевания, сообщает Медпортал.

Исследовательская группа из Университета Базеля (University of Basel) провела исследование, в котором приняли участие 54 женщины, средний возраст которых был 34 года. Все они страдали рассеянным склерозом. Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, эффективное лечение которого в настоящее время отсутствует.

В исследовании участвовали 24623 мужчины и 27890 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Специалисты опросили их дважды. В первый раз у них узнали о том, катаются ли они на велосипеде и как часто, а также задали вопросы об их здоровье. Выяснилось, что те участники, которые катались на велосипеде регулярно, имеют меньшую предрасположенность к диабету второго типа, причем чем больше времени в неделю человек проводил на велосипеде, тем ниже был риск развития заболевания.

Затем со всеми отвечавшими связались повторно — через 5 лет после первого опроса — и уточнили, как дела обстоят на этот раз. Обнаружилось, что у людей, которые продолжали регулярно заниматься этим видом спорта, вероятность заболеть диабетом 2 типа была значительно ниже, чем у тех, кто в течение этого времени не садился на велосипед — на 20%.

Ученые заключили, что польза велоспорта очевидна, и даже те люди, у которых обычно нет ни на что времени, могут включить его в свой распорядок дня, используя велосипед в качестве транспортного средства. Мартин Расмуссен добавил, что снижение риска заболеть наблюдалось и у тех людей старшего возраста, кто только начал кататься.