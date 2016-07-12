Бариатрические операции омолаживают организм - медики

Бариатрия - раздел медицины, занимающийся лечением ожирения. К бариатрическим операциям относятся такие виды хирургического вмешательства, как бандажирование желудка, желудочное шунтирование и гастропластика, пишет meddaily.ru.

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В исследовании приняли участие 76 человек (средний возраст - 40 лет) с Индексом Массы Тела (ИМТ) от 35. Средний ИМТ составлял 44,5. Изменение образа жизни не помогло добровольцам похудеть, поэтому им порекомендовали сделать бариатрическую операцию. Через год после операции ИМТ у участников существенно снизился (в среднем - до 27,5, то есть, на 38%), рассказывает Zee News. До и после операции у добровольцев взяли образцы крови.

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Исследователи заметили: после операции у участников снизились уровни маркеров воспаления - цитокинов ингибитора активатора плазминогена-1 и интерлейкина-6. Кроме того, у них в крови повысился уровень противовоспалительного цитокина интерлейкина-10. Также теломеры, расположенные на концах хромосом, у добровольцев стали длиннее на 80% по сравнению с началом исследования.

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Теломеры - "внутренние часы" каждой клетки. Они укорачиваются, когда клетка делится или подвергается воздействию окислительного стресса. По длине теломеров можно судить о продолжительности жизни. Так, предыдущее исследование показало, что у женщин с ожирением теломеры были короче, чем у представительниц прекрасного пола с нормальным весом. Это было эквивалентно сокращению продолжительности жизни на 8 лет.