Учёные обнаружили новую опасность марихуаны

Нейробиологи из Мичиганского университета выяснили, что употребление cannabis может воздействовать на систему вознаграждения в головном мозге. В результате снижается уровень удовольствия, которое человек может получать от таких вещей, как денежный выигрыш. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekAlert!, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеМарихуана негативно влияет на способность распознавать эмоцииУченые воспользовались данными долговременного исследования молодых людей, употребляющих марихуану. Всего были изучены 108 человек 20-летнего возраста. Почти три четверти всей выборки составляли белые мужчины. В ходе эксперимента мозг участников сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Добровольцы должны были нажимать на кнопку, когда на экране перед ними появлялась цель. Перед каждым испытанием им говорили, что в случае успешного выполнения задачи они могут выиграть 20 центов или пять долларов.

Исследователей интересовало прилежащее ядро — область мозга, которая является частью центра удовольствия. В тот момент, когда человек выполнял условия и предвкушал получение награды, нейроны прилежащего ядра обычно активируются, благодаря наличию нейромедиатора дофамина. Чем сильнее реакция, тем большее удовольствие чувствует человек, что, в свою очередь, влияет на его будущее поведение.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюОднако результаты показали, что чем чаще добровольцы курили марихуану, тем слабее была дофаминовая реакция. Несмотря на то, что ученые в данной работе не проследили за тем, усиливает ли чувство удовольствия потребление марихуаны, ранние исследования показали, что курение психотропного вещества начинает ассоциироваться с положительными ощущениями. В итоге, это может привести к тому, что человеку будет труднее отказаться от употребления каннабиноидов.