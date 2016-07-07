Вирусный гепатит признали главной угрозой человечеству

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета штата Вашингтон выяснили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин смертей и инвалидности по всему земному шару. Заболевание стало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekAlert!, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеУченые заявляют, что создали сверхбыстрое лекарство от гепатита СУченые проанализировали данные из 183 стран, собранные в период с 1990 по 2013 год. Как известно, вирусный гепатит существует в пяти формах — A, B, C, D и E — и может передаваться через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями. Согласно результатам исследования, виновниками большинства смертельных случаев — 96 процентов — были вирусы гепатита В и С, которые вызывают цирроз и рак печени. Симптомы включают усталость, желтуху и тошноту, однако у большинства людей инфекция протекает бессимптомно, пока не возникают серьезные осложнения.

Количество смертей из-за вирусных гепатитов за 23-летний период увеличилось на 63 процента. Смертность была выше в странах с высоким и средним уровнем доходов, чем в странах с низкими зарплатами. Ежегодно от болезни гибнет 1,45 миллиона человек, в то время как число умерших от туберкулеза и малярии снизилось с 1990 года. Для сравнения, в 2013 году от СПИДа умерли 1,3 миллиона человек, 1,4 миллиона от туберкулеза и 855 тысяч от малярии. В наибольшей степени от гепатита страдает население Восточной Азии.

Читайте такжеСоздан новый тест для диагностики гепатита СУченые подсчитали, что число потерянных от гепатита лет жизни, которое получают при вычитании из максимально возможной продолжительности жизни возраста смерти, только в 2013-м составляет 41 миллион. Исследователи считают, что необходимо принять международные меры и усовершенствовать современную мировую систему здравоохранения, чтобы решить эту глобальную проблему.