Социально активные люди получают больше радости от жизни - психологи

10:37, 07 июля 2016
Зарубежные новости
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Люди, которые принимают активное участие в различных мероприятиях, больше всего довольны жизнью.

социально активные добровольцы, уделявшие время искусству и спорту, оказались счастливее остальных / Фото: pravotnosheniya.info

Люди, которые часто посещают музеи, выставки, исторические места и занимаются спортом, больше довольны своей жизнью по сравнению с теми, кто этого не делает. К такому выводу пришли специалисты из Университета Ноттингем Трент, проанализировав данные 40000 человек, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Участников спросили, довольны ли они своей жизнью и работой. Также специалисты оценили уровень счастья добровольцев. Участники рассказали, как часто они занимались спортом, посещали музеи, картинные галереи, концерты и играли на музыкальных инструментах. Исследование показало: социально активные добровольцы, уделявшие время искусству и спорту, оказались счастливее остальных.

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Люди, которые принимали активное участие в различных мероприятиях, например, сами играли на музыкальных инструментах, были больше всего довольны жизнью. Однако добровольцы, которые просто посещали исторические места и музеи (не важно, насколько часто), тоже были счастливее, чем те, кто этого не делал. Кроме того, занятия спортом повышали степень удовлетворенности работой. Искусство не обладало таким же эффектом.

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