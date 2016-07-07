Социально активные люди получают больше радости от жизни - психологи

Люди, которые часто посещают музеи, выставки, исторические места и занимаются спортом, больше довольны своей жизнью по сравнению с теми, кто этого не делает. К такому выводу пришли специалисты из Университета Ноттингем Трент, проанализировав данные 40000 человек, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Участников спросили, довольны ли они своей жизнью и работой. Также специалисты оценили уровень счастья добровольцев. Участники рассказали, как часто они занимались спортом, посещали музеи, картинные галереи, концерты и играли на музыкальных инструментах. Исследование показало: социально активные добровольцы, уделявшие время искусству и спорту, оказались счастливее остальных.

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Люди, которые принимали активное участие в различных мероприятиях, например, сами играли на музыкальных инструментах, были больше всего довольны жизнью. Однако добровольцы, которые просто посещали исторические места и музеи (не важно, насколько часто), тоже были счастливее, чем те, кто этого не делал. Кроме того, занятия спортом повышали степень удовлетворенности работой. Искусство не обладало таким же эффектом.