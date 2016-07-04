Создана новая игра, помогающая отказаться от вредной пищи и сбросить вес

Исследователи из Дрексельского университета разработали компьютерную игру и приложение для смартфона, помогающие людям отказаться от вредной пищи и сбросить вес. По словам ученых, игра развивает тормозной контроль - исполнительную функцию, не дающую человеку поддаться искушению. А приложение ищет закономерности в пищевом поведении человека.

Читайте такжеВ США зарегистрировано устройство для борьбы с ожирениемЕсли человек нарушает диету, приложение предлагает ему разные варианты решения данной проблемы, передает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard. В ходе своего исследования ученые попытались выяснить, улучшает ли тормозной контроль регулярное выполнение определенных заданий.

Читайте такжеЛишний вес назвали залогом долгой жизни - учёныеЛюбители вредной пищи выполняли одно из четырех упражнений на тормозной контроль и принятие обдуманных решений. Исследователи обнаружили, что после таких тренировок добровольцы ели меньше вредных продуктов. Ученые хотят продолжить свои исследования.