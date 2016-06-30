Алкоголь - один из основных факторов, вызывающих развитие рака

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Drug and Alcohol Review, пишет Лента.ру.

«Около 60 процентов всех случаев, связанных со смертью из-за рака в Новой Зеландии, вызванного употреблением алкоголя, приходится на женщин, страдающих из-за рака молочной железы. По нашим оценкам, 71 смертельный случай рака молочной железы в 2007 году и 65 — в 2012 году, был связан с употреблением алкоголя, а около трети из них произошли даже тогда, когда в день употреблялось менее двух порций», — отметил соавтор исследования Дженни Коннор.

Он подчеркнул, что употребление алкоголя даже в небольших (которые в настоящее время считаются приемлемыми) дозах приводит к риску развития рака. Если женщины в основном страдают от рака молочной железы, то мужчины погибают от других видов онкологических заболеваний (рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени).

Читайте такжеАлкоголь - плохой антидепрессант, заявляют учёные

В своем исследовании ученые провели метаанализ нескольких десятков международных работ, посвященных выяснению причин смертности из-за рака, и рассмотрели полученные данные применительно к Новой Зеландии.

Медики отмечают, что наиболее высокая смертность от рака из-за употребления алкоголя наблюдается у маори (коренной народ страны). В среднем заболевание отнимает у человека 10,4 года жизни. Всего на онкологию, связанную с употреблением алкоголя, приходится около 4,2 процента смертей после 80 лет.