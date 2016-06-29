Биомаркеры синдрома хронической усталости нашли в крови и кишечнике

Научную работу вел Людовик Жилото (Ludovic Giloteaux) при поддержке профессоров Морин Хансон (Maureen Hanson) и Рут Лей (Ruth Ley), результаты уже опубликованы в журнале Microbiome, пишет Медпортал.

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Основными симптомами синдрома хронической усталости являются усталость даже после сна, боль в мышцах и суставах, мигрени, желудочно-кишечные расстройства. Ранее ученые из Колумбийского университета связывали развитие заболевания с цитокинами, которые участвуют в работе иммунной системы. Группа Людовика Жилото пошла дальше по этому пути, решив определить, что именно вызывает иммунную реакцию организма. Совместно с доктором Сьюзан Левин (Susan Levine), специалистом по синдрому хронической усталости, они нашли 48 человек с этим диагнозом, и еще 39 здоровых людей были набраны для исследования в качестве контрольной группы. У всех участников взяли пробы крови и кала.

Микробиологический анализ показал, что количество способных бороться с воспалениями бактерий в стуле больных синдромом хронической усталости ниже, чем в стуле здоровых людей. Кроме того, видов бактерий у больных людей было значительно меньше — подобная картина наблюдается также при болезни Крона и язвенном колите. В то же время, по словам Людовика Жилото, ученые нашли специфические маркеры в крови больных участников исследования, которые указывали на наличие воспаления, вызванного, по-видимому, проникновением кишечных бактерий в кровь. Иммунная система реагировала на это воспаление, ухудшая внешние проявления заболевания. Научной группе удалось верно выявить заболевание у 83% участников исследования.

Пока исследователи не могут точно сказать, является ли подобное состояние крови и микрофлоры кишечника симптомом синдрома хронической усталости или его причиной. В дальнейшем они планируют провести научную работу по поиску признаков в кишечнике грибка или вирусов, чтобы понять, связано ли их наличие с болезнью.