Снижение дозы противоопухолевых препаратов приводит к распространению рака - ученые

Эксперименты с мышами, больными раком молочной железы и получающими терапию небольшими дозами паклитаксела, привели к тому, что опухоли у животных начали распространяться дальше, пишет Медпортал.

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Паклитаксел — распространенный препарат, использующийся при лечении онкологических заболеваний яичников, молочной железы, легких, саркомы Капоши. Научная группа отметила, что рак груди остается самым часто встречающимся видом злокачественных опухолей, и при этом смерть в большинстве случаев наступает не от конкретной опухоли, а от метастаз. В стандартной дозировке паклитаксел помогает остановить рост опухоли.

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Ученые попробовали снизить дозу лекарства, чтобы уменьшить неизбежно сопутствующие терапии побочные эффекты. Они смоделировали ситуацию на животных — страдающим раком молочной железы мышам давали уменьшенную дозу лекарства. К удивлению научной группы, это существенно ухудшило состояние подопытных — рост опухоли не только не замедлился, но даже усилился, медикамент спровоцировал рост метастаз в область сердца.

Авторы исследования заявили, что необходимы дальнейшие изыскания в части потенциальных рисков по применению паклитаксела, и указали, что этот препарат при применении его в больших и малых дозах дает совершенно разный эффект. Снижение дозы паклитаксела при лечении рака молочной железы, сделали вывод китайские ученые, может быть крайне небезопасно.