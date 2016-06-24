Грудное вскармливание влияет на поведение ребенка

Это показали наблюдения за 1500 детей в возрасте 7-11 лет. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, дети, которых кормили грудью только в первый месяц или еще меньше, в два раза чаще демонстрировали проблемы с поведением по сравнению с детьми, находившимися на грудном вскармливании в течение полугода.

Сотрудники Университета Глазго подчеркивают: грудное вскармливание также укрепляет иммунитет, позитивно сказывается на пищеварительной системе и снижает риск развития некоторых форм рака. А еще оно влияет на уровень интеллекта, когнитивные навыки и поведение.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикПоэтому важно кормить детей грудным молоком максимально долго, говорят эксперты. И здесь работает принцип: маленькие проблемы в детстве потом становятся большими проблемами. К примеру, детские расстройства поведения могут привести к агрессивному поведению в дальнейшем. А это негативно отразится на обучении, отношениях со сверстниками, снизит самооценку и порочный круг снова замкнется на проблемах с поведением. Из-за этого подросток может стать антисоциальным, агрессивным, со сниженным уровнем успеваемости.