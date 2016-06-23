От 20 до 50 человек ранены в результате стрельбы в кинокомплексе в Германии

От 20 до 50 человек ранены в результате стрельбы в кинокомплексе в немецком городе Фирнхайм наподалеку от Франкфурта.

Читайте такжеВОЗ выдало новые рекомендации по предотвращению заражения вирусом ЗикаКак сообщает Радио Свобода со ссылкой на немецкие СМИ, человек в маске с пистолетом открыл огонь в кинокомплексе и забаррикадировался внутри.

Полицейские подразделения направлены к месту происшествия.