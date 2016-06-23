Какие ягоды полезны для сердечно-сосудистой системы

12:17, 23 июня 2016
Зарубежные новости
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Для того чтобы такой вид профилактики сердечно-сосудистых заболеваний был эффективным, клубнику и голубику необходимо кушать, как минимум, 3 – 4 раза в неделю.

целебное действие эти ягоды оказывают благодаря содержащимся в их составе флавоноидам Источник: http://ua.today/news/health/uchenye-rasskazali-o-samyh-poleznyh-dlya-raboty-serdca-yagodah / Фото: pohnews.org

Для того чтобы сердце нормально функционировало, а риск развития инфаркта был минимальным, необходимо регулярно кушать такие ягоды, как клубника и голубика, сообщает ua.today.

К такому выводу пришли ученые из Гарварда. Для того чтобы такой вид профилактики сердечно-сосудистых заболеваний был эффективным, необходимо кушать, как минимум, 3 – 4 раза в неделю.

Читайте такжеКому нельзя есть клубникуЧтобы прийти к такому выводу ученые провели эксперимент, в котором участвовали 93 тысячи женщин. После исследования ученые сообщили, что целебное действие эти ягоды оказывают благодаря содержащимся в их составе флавоноидам.

Читайте такжеГолубика защищает зубы и дёсна от пародонтозаФлавоноиды, являясь соединениями фенола, препятствуют образованию холестерина в крови и расширяют артерии.

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