Заражение вирусом Зика на поздних сроках беременности не приводит к нарушениям у плода

Об этом свидетельствуют результаты исследования,опубликованные в New England Journal of Medicine, пишет Ремедиум

В рамках работы была проанализирована информация, собранная в национальной базе Колумбии с августа 2015 года по апрель 2016 года, в частности изучались результаты анализов на вирус Зика и исходы беременностей.

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Всего за рассматриваемый период в Колумбии было зарегистрировано 65726 тыс. случаев заражения вирусом Зика. Среди беременных женщин этот показатель составил 11944, лабораторным путем вирус Зика был подтвержден у 1484 пациентов. Авторы отметили, что ни у кого из беременных женщин, заразившихся вирусом в течение третьего триместра гестации, не родились дети с вирусоассоциированными нарушениями развития. Авторы отмечают, что на момент проведения исследования, большинство женщин, инфицированных вирусом Зика на первом или втором триместре беременности, еще не родили. Тем не менее в этой подгруппе уже было зарегистрировано четыре новорожденных с микроцефалией, причем все дети были рождены матерями с бессимптомным течением болезни.

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Ранее французские ученые предоставилидоказательства связи вируса Зика с развитием микроцефалии новорожденных на основе ретроспективного анализа данных, собранных в ходе вспышки вируса Зика во Французской Полинезии в 2013-2014 годах. Математическое моделирование распространения инфекции показало, что общий риск развития микроцефалии равен 0,02%, то есть микроцефалия будет диагностирована у 2 младенцев из 10 тыс. новорожденных. Однако в случае инфицирования женщины во время первого триместра беременности, вероятность возрастает до 0,95% (95 случаев на 10 тыс. новорожденных).