Горячие напитки могут стать причиной рака пищевода

Исследования показывают, что небезопасно пить жидкости, температура которых превышает 65 градусов по Цельсию, так как это может спровоцировать развитие рака пищевода, пишет Медпортал.

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Специалисты IARC свели воедино данные, полученные от более чем 1000 научных работ, целью которых было выявить связь между употреблением кофе и последующим развитием рака. Директор агентства Кристофер Уайлд (Christopher Wild) резюмировал работу своих подчиненных: «Результаты позволяют предположить, что употребление очень горячих напитков может быть одной из причин развития рака пищевода, и основное влияние на это оказывает температура, а не сам напиток». Исследования, проведенные в Японии, Южной Америке, Иране и Турции, где люди традиционно пьют чай очень горячим — от 70 градусов по Цельсию и выше — показывают, что вероятность развития рака тем выше, чем выше температура напитка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила кофе в качестве напитка, провоцирующего появление онкологических заболеваний, однако последние научные изыскания доказывают, что сам по себе кофе не вызывает рост опухолей — а вот его температура является очень важным фактором. Ученые проводили эксперименты на мышах и крысах и выяснили, что даже очень горячая вода может быть причиной рака. Официальный представитель ВОЗ в Женеве Грегори Хартл (Gregory Hartl) добавил, что необходимо продолжать исследования, но при этом от лица своего ведомства посоветовал быть осторожными и давать горячим напиткам остыть.