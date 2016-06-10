На заседании Генассамблеи ООН обсуждают вопросы противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире

В мероприятии принимают участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н. Ликкетофт, Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу М. Сидибе, а также главы государств, правительств, министры. Участие в форуме принимает и делегация из Украины.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, сегодня в Украине около 220 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией, ежегодно выявляют примерно 11 тысяч новых случаев заболевания.

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В течение последних 10 лет охват больных антиретровирусной терапией увеличен в 20 раз; доля государственного бюджета на закупку АРТ-препаратов увеличилось в 13 раз, в течение последних 12 лет уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снизился в 7 раз.

Однако, по мнению экспертов, эпидемия в Украине не является контролируемой, 50% ВИЧ-инфицированных не получают лечения.

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В апреле 2016 года Киев присоединился к Парижской декларации, чтобы положить конец эпидемии СПИДа, став первым городом в Восточной Европе и Центральной Азии, в котором начали реализацию стратегии ускорения в преодолении эпидемии СПИДа в крупных городах.