Повышенная тревожность связана с развитием сахарного диабета

Ученые из Университета Райса в США установили существование следующей последовательности: сначала возникает торможение, проявляющееся в снижении внимания, пишет Здоровье.

Затем оно перерастает в тревогу, а тревога, в свою очередь, провоцирует воспалительный процесс, в том числе активацию противовоспалительных цитокинов, например, интерлейкина-6 (IL-6). Исследователи измерили у более чем 800 человек уровень глюкозы, IL-6 и показатели внимания. Результаты показали, что тревожные люди чаще страдают диабетом, чем те, у которых «все под контролем».

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Авторы исследования предложили несколько возможных способов улучшить способность человека контролировать свои когнитивные процессы, начиная с осознанного мышления и заканчивая когнитивно-поведенческой терапией.