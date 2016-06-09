Рак попробуют лечить с помощью искусственного интеллекта

Согласно данным, которые представила на конференции Американское общество клинической онкологии, некоторые опухоли уменьшились примерно на четверть.

Теперь на очереди более сложные исследования.

По словам ученых, сейчас мы становимся свидетелями того, как передовые знания компьютерной науки рекордными темпами сливаются с последними достижениями медицины.

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Поэтому в американской биотехнологической компании Berg загружают в суперкомпьютер как можно больше собранных учеными данных о биохимии клеток.

Задача в том, чтобы искусственный интеллект предложил способ, которым можно переключить каждую конкретную раковую клетку в здоровый режим.

Таким путем исследователи разработали первую версию лекарства под названием BPM31510, принцип действия которых обратный эффекту Варбурга - когда раковые клетки изменяют производство энергии.

Этот подход применили на 85 пациентах, и первые данные показали, что лекарства могут разрушать опухоли.

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Первые испытания должны были лишь проверить этот способ на токсичность, однако у одного пациента опухоль уменьшилась на 25%.

Доктор Нивен Нарейн, соучредитель Berg, сказал, что такое лечение находится только в зачаточном состоянии, однако заявил, что будущее в лечении рака за использованием суперкомпьютеров.