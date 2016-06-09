ВООЗ назвал страны, в которых остановлена вертикальная передача ВИЧ-инфекции

Вертикальная передача ВИЧ-инфекции была также остановлена в Армении, а сифилиса – в Республике Молдова, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Читайте такжеКоличество новых заражений ВИЧ-инфекцией в мире сократилось на 40% - ООНВ международной организации подчеркнули, что ликвидация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции является ключевым фактором в программе элиминации к 2030 году.

В 2015 году Куба была объявлена первой страной, остановившей передачу ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку.

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В свою очередь, Таиланд стал первым азиатским государством, в котором больше не регистрируются случи вертикальной передачи ВИЧ. По официальным данным, в 2014 году в Таиланде было зафиксировано 1,9 тыс. случаев рождения ВИЧ-инфицированных детей, тогда как в 2000 году родилось 15 тыс. ВИЧ-положительных детей.